Calciomercato Inter: il giovane Martin Satriano nel mirino

Calciomercato Inter, anche i nerazzurri su Martin Satriano: duello col Cagliari

Calciomercato Inter – Martin Satriano | I nerazzurri pensano al presente e al futuro del club. L’Inter ha piazzato colpi importantissimi per seguire la scia della Juventus, caduta a Napoli proprio un giorno fa. La sfida a due per lo scudetto continuerà ed è entrata nel vivo. Il club di Milano non ha alcuna intenzione di mollare la presa dopo i passi falsi delle ultime in campionato ed è per questo che ha reso incandescente il calciomercato. Dopo aver piazzato il colpo Eriksen, non ha alcuna intenzione di fermarsi il duo composto da Ausilio e Marotta. Il club interista si sarebbe fiondato sul giovane calciatore che piace al Cagliari, Martin Satriano. Il giovane di proprietà del Nacional è l’idea per il futuro. L’arrivo in Italia è un’ipotesi che potrebbe concretizzarsi nelle prossime giornate, con i due club molto vigili sul calciatore.

Ultime Inter, Martin Satriano è un obiettivo nerazzurro: i dettagli

Stando a quel che rivelano i colleghi di Sky Sport, ci sarebbe anche l’Inter sul giovanissimo calciatore Martin Satriano. L’annuncio nel corso della rubrica serata dedicata al calciomercato. Sulla punta di proprietà del Nacional c’è il Cagliari, che segue il giocatore da ormai diverso tempo. L’amministratore delegato dell’Inter avrebbe avanzato qualche sondaggio, in ottica futura. C’è anche l’Inter sul giocatore uruguaiano dal passaporto italiano. Il classe 2001 potrebbe arrivare in Italia.