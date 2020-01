Calciomercato Inter, Llorente primo obiettivo: domani giornata decisiva

Calciomercato Inter: Llorente può arrivare, ma dipende dal Napoli

Calcio Mercato Inter Llorente | L’Inter continua il suo mercato, e lo fa pensando soprattutto ad una punta. Antonio Conte ha bisogno di far rifiatare Lautaro e Lukaku, e in questi giorni sono stati tanti i corteggiamenti per Llorente. Ad oggi il centravanti spagnolo è il favorito, ma molto dipenderà dal Napoli. Gli azzurri stanno per reintegrare Mertens dopo l’infortunio, e a quel punto Gattuso potrebbe decidere di lasciar partire Llorente. Ecco che i nerazzurri potrebbero approfittarne, domani la giornata decisiva.

Decisiva anche per un altro obiettivo: Giroud. L’attaccante francese sembrava essere in pole per l’attacco meneghino, ma col passare del tempo la pista si è raffreddata sempre di più. Questa la notizia riportata da cm.com.

Notizie Inter: dubbio Llorente-Giroud, chi arriva?

Llorente è sicuramente un obiettivo concreto per l’Inter, visto soprattutto il feeling regresso con Conte. I due hanno vinto insieme alla Juventus, e in questa sessione di mercato potrebbero ritrovarsi insieme in nerazzurro. Giroud è stato corteggiato per diversi mesi, ma la distanza con il Chelsea si è fatta sentire parecchio, e adesso la trattativa si è complicata ulteriormente a causa della folta concorrenza. Situazione più abbordabile invece per la punta del Napoli, che con molte probabilità terminerà la sua avventura in azzurro. Per ora Llorente è il favorito.