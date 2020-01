UFFICIALE – Calciomercato Inter, Gabigol al Flamengo

Calcio mercato Inter – Gabigol torna in Brasile

Calciomercato Inter – Gabigol | Tutto fatto, finisce la telenovella legata al brasiliano Gabriel Barbosa. Ora è a tutti gli effetti un giocatore del Flamengo. Gabigol ha trovato la sua dimensione in Brasile dopo un periodo poco fortunato in Italia. Accordo totale tra Flamengo e Inter, con il futuro del classe ’96 che si concretizzerà proprio al club rossonero. A Rio de Janeiro è il suo presente e futuro.

Precedentemente il calciatore si era unito al club rubro-negro in prestito temporaneo di ben 18 mesi. Prestito che si è concluso lo scorso 31 dicembre, ma il calciatore non è mai tornato in Italia per la forte volontà di restare in patria. Prestazioni da urlo con il club brasiliano che hanno permesso al Flamengo di vincere il campionato brasiliano e l’ambitissima e prestigiosa Coppa Libertadores. Gabigol è uscito fuori dai progetti dell’Inter da diverso tempo nonostante la giovane età. Non è mai più stato preso in considerazione, infatti, un suo possibile ritorno in Serie A, dove segnò soltanto un gol nella vittoria in trasferta contro il Bologna.

Mercato Inter: Gabigol è del Flamengo, adesso è ufficiale

Intanto è arrivata anche l’ufficialità della cessione di Gabigol al Flamengo. A comunicarlo è il club brasiliano sui social: “O Gabi ficou” e “Confirmado! Gabigol é do Mengao”, ovvero “Gabigol resta” e “Gabi è de Flamengo”.