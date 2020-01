Sta per arrivare il comunicato più atteso del calciomercato nerazzurro: Eriksen è in sede per la firma come riferito da Sportmediaset, in arrivo l’ufficialità

Calcio mercato Inter, Eriksen sta firmando

In questi momenti Christian Eriksen ha raggiunto la sede dell’Inter per mettere nero su bianco l’accordo fino al 2024 grazie al quale guadegnarà quasi 10 milioni di euro all’anno (bonus compresi). Il danese sta per pterminarele pratiche per la sua nuova vita in nerazzurro dopo che ieri ha svolto le visite mediche e ricevuto l’idoneità sportiva. Mancano pochi minuti ormai per l’ufficialità sul sito della società e le prime parole del giocatore, terzo acquisto per la Beneamata in questa sessione di mercato dopo Ashley Young e Moses.

I dettagli dell’affare Eriksen

La partita su Eriksn si è sbloccata di fatto nel pomeriggio/serata di giovedì, con i frequenti e frenetici contatti fra Marotta, Ausilio, l’agente del giocatore Schoots (a Londra) e gli intermediari Trimboli e Busardò.

L’Inter nelle conference call con Daniel Levy, plenipotenziario del Tottenham, ha deciso di alzare la sua offerta per arrivare ai 20 milioni richiesti dagli Spurs. I nerazzurri non hanno messo sul piatto 20 milioni fissi, ma 15 più 5 di bonus, alcuni facilmente raggiungibili, altri meno.