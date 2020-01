Calciomercato Genoa: Sottil in arrivo dalla Fiorentina

Mercato Genoa Sottil – Il mercato continua senza sosta. Il presidente Preziosi vuole uscire dalla zona retrocessione e sta rispondendo colpo su colpo dopo ogni giorno. Tanti gli acquisti, tra i più importanti ci sono i ritorni di Perin, Behrami, Destro e Masiello. Ora anche Iago Falque, che farà oggi le visite mediche. Intanto, secondo quanto riportato da Sky Sport Preziosi vorrebbe il giocatore in prestito e nella giornata di oggi ci sarà un incontro tra i club per capire la fattibilità dell’operazione e per provare a trovare un accordo. L’arrivo di Iago Falque non è legato alla trattativa per Sottil, anzi ormai è definita e oggi farà le visite. Il Genoa vuole rinforzarsi con il giovane del club viola che intanto avrebbe bisogno di minutaggio, quello che il Genoa è pronto a garantire da qui a fine stagione.

Ultime Genoa: doppio colpo Iago Falque e Sottil

Notizie Genoa: Iago Falque ad un passo. Come riportato da Sky Sport lo spagnolo ha scelto il Genoa. Il calciatore del Torino, mai del tutto convinto di accettare la corte della Spal che nei giorni scorsi ha provato a portarlo alla corte di Semplici in tutti i modi, alla fine ha optato per far ritorno al Genoa, club dove ha già giocato nella stagione 2014/2015. Già oggi sosterrà le visite mediche con il club del presidente Preziosi.