Calciomercato Genoa: arriva Iago Falque, oggi le visite mediche

Calciomercato Genoa: Iago Falque, pronto per le visite mediche

Notizie Genoa: Iago Falque ad un passo. Come riportato da Sky Sport lo spagnolo ha scelto il Genoa. Il calciatore del Torino, mai del tutto convinto di accettare la corte della Spal che nei giorni scorsi ha provato a portarlo alla corte di Semplici in tutti i modi, alla fine ha optato per far ritorno al Genoa, club dove ha già giocato nella stagione 2014/2015.

Escluso da Mazzarri anche a causa dei suoi guai fisici, il calciatore era finito ai margini del progetto del Torino.

Per questo motivo Iago Falque già oggi sosterrà le visite mediche con il club del presidente Preziosi.

Adesso toccherà alla Spal cercare sul mercato un giocatore pronto a sposare il progetto del club.

Ultime Genoa: non è finita, in arrivo anche Sottil

Tuttavia il Genoa non si fermerà. Per la squadra ligure si tratta dell’ennesimo ritorno in questo mercato di gennaio dopo quelli di Perin, Behrami, Destro e Masiello. L’arrivo di Iago Falque non è legato alla trattativa per Sottil: il Genoa lavora infatti per regalare a Nicola anche il talento della Fiorentina che occuperà la casella vacante sulla fascia di destra e permetterà al tecnico di cambiare modulo.