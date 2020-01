Calciomercato Fiorentina, Iachini chiude a Vazquez: “Non arriverà”

Calciomercato Fioretina, Vazquez non arriverà | Negli ultimi giorni si è tanto parlato di un ritorno di Franco Vazquez in Serie A. La Fiorentina era interessata al fantasista italo-argentino ma Beppe Iachini, in conferenza stampa, ha annunciato che la trattativa non decollerà.

Calciomercato Fiorentina, Vazquez resta a Siviglia

Con il possibile arrivo di Suso al Siviglia, Franco Vazquez poteva essere il rinforzo invernale per il calciomercato della Fiorentina di Beppe Iachini. Lo stesso allenatore dei viola, però, durante la conferenza stampa precedente la gara di Coppa Italia con l’Inter, ha chiuso al suo arrivo.

“Le squadre che sanno che hai interesse per certi giocatori ti prendono per il collo. Sono situazioni difficili, poi è normale che mi sarebbe piaciuto avere prima i nuovi arrivi. Sono usciti nomi di giocatori che ho già allenato, come Vazquez, ma non credo che arriveranno. Il mercato è strano, saltano fuori cose nuove tutti i giorni. Naturalmente avere un giocatore che già conosce il mister può facilitarne l’inserimento“.

Iachini presenta la gara di Coppa Italia

Battere l’Inter? “Dobbiamo cercare di esprimere il nostro gioco per 90’. Abbiamo speso tante energie, anche ieri durante l’allenamento si è vista un po’di fatica. Le scelte verranno fatte anche in base alla freschezza che vedrò“.

Chi gioca? “Sicuramente ci saranno Terracciano e Ceccherini, poi mi baserò su quelle che saranno le sensazioni oggi. Rinunciare a Pezzella non fa mai bene, lui è anche il nostro capitano, quindi a maggior ragione. La partita contro l’Inter è molto difficile, ma noi non vogliamo perdere neanche la partita in allenamento, quindi figuriamoci. Voglio vedere 11 animali in campo, con la voglia di fare risultato pieno”.

Iachini chiede il massimo ai suoi: “Rispettiamo molto i nostri avversari, che hanno grande qualità. Basta vedere che se esce Lukaku entra Sanchez, ci sono tantissimi giocatori molto forti. Naturalmente le squadra hanno differenze tecniche evidenti, ma se andiamo lì per giocare per il pari siamo rovinati”.