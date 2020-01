Tegola per D’Aversa, anzi doppia. Come riportato da un comunicato ufficiale dei ducali, oggi durante l’allenamento si sono fermati Sepe e Kulusevski.

Ultime Parma, stop per Sepe

Pessime notizie per l’ambiente gialloblu, visto che 2 dei giocatori più in forma della rosa potrebbero saltare la prossima partita. Stiamo parlando del portiere Luigi Sepe e del jolly d’attacco Dejan Kulusevski. Il primo, spesso e volentieri, tiene a galla i suoi nei momenti più difficili: fino a questo momento, in 21 partite disputate, ha subito 27 gol, contribueno in modo decisivo all’attuale 8° posto. A causa di un dolore inserzionale adduttorio alla coscia sinistra acutizzatosi durante la gara di ieri, nella giornata di oggi e in quella di domani verrà sottoposto ad accertamenti diagnostici: la sua presenza per la prossima gara, in programma sabato contro il Cagliari, è in forte dubbio.

Out anche Kulusevski

Stesso discorso per Kulusevski, per il quale ormai le lodi di sprecano: 5 gol e 7 assist, all’età di 20 anni, al primo anno in Serie A, dove fin qui è sceso in campo per 21 volte, sono un bottino che gli è valso l’acquisto da parte della Juventus per la prossima stagione. Per il momento però, c’è la sfida coi sardi ed il rischio concreto di non giocarla: oggi ha riportato una lesione di I grado del muscolo ileopsoas sinistro, le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni.