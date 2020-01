Notizie Lazio, infortunio Correa: le condizioni, Inzaghi preoccupato

Ultime Lazio, Correa preoccupa. L’infortuno del Tucu tiene sulle spine la società capitolina.

Il fantasista argentino al derby di Roma non ha giocato la sua miglior partita: opaco, non è riuscito a recuperare in toto dal suo infortunio.

Inzaghi lo ha rischiato, ma ora tutti gli occhi sono su di lui. L’argentino, infatti, durante la partita ha chiesto il cambio ed è uscito dal campo dolorante.

La società in questo momento teme una ricaduta del suo problema al polpaccio, o peggio un riacutizzarsi del dolore. Uscito dallo stadio zoppicando vistosamente, si teme addirittura uno stiramento, che lo terrebbe fuori per 20 giorni buoni, come riporta Lalaziosiamonoi,it.

La situazione ora è delicata: la quarta punta tanto invocata potrebbe essere l’unica ancora di salvezza e per questa ragione il ds Tare si muove anche sul mercato.

Ultime Lazio: Caicedo pronto

Qualora l’argentino non dovesse farcela nelle prossime uscite Caicedo scenderà in campo per la quinta volta da titolare in questo 2020, lui che è stato uno dei punti cardine della striscia di 11 vittorie consecutive in Serie A, record per la Lazio. L’attaccante, vero e proprio 13o uomo dei biancocelesti, ha dimostrato di non aver problemi a giocare in coppia con Ciro Immobile da prima punta ma il mercato, ora, rischia di essere fondamentale per la Lazio e per cementare la qualificazione in Champions League.