Juventus, infortunio Pjanic: le condizioni ed i tempi di recupero

Notizie Juventus, infortunio Pjanic: le condizioni

Ultime Juventus, Pjanic non sta bene: l’infortunio potrebbe costringerlo a saltare la gara contro la Fiorentina.

Come riportato da Tuttopsort, dopo il colpo subito alla mezzora da Demme, la smorfia di dolore aveva fatto capire a tutti che il problema non era da poco, ma la voglia di stringere i denti e restare in campo in una partita così importante ha prevalso.

Ma alla fine Miralem Pjanic ha dovuto alzare bandiera bianca dopo cinque minuti del secondo tempo, quando ha chiesto il cambio e al suo posto è entrato Adrien Rabiot. Nelle prossime ore il regista bosniaco verrà sottoposto ad accertamenti per verificare l’entità del problema. La speranza, negli ambienti bianconeri, è che si tratti soltanto di una botta dolorosa senza conseguenze muscolari. E soprattutto che Pjanic, come è già capitato in passato, si sia fermato in tempo.

Bisognerà attendere gli esami a freddo. Se non ci fosse nessun problema di natura muscolare, il suo rientro dipenderà dall’evolversi del dolore nei prossimi giorni. Il quadro, anche in ottica Fiorentina – avversaria domenica allo Stadium – sarà più chiaro nei prossimi giorni. Maurizio Sarri, ovviamente, spera di dover rinunciare il meno possibile al suo uomo d’ordine prediletto.

Ultime Juventus: la coperta è corta

In mezzo al campo, nonostante Rodrigo Bentancur sia rientrato dalla squalifica proprio ieri al San Paolo, non c’è grande abbondanza con Emre Can in uscita.