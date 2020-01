Morte Kobe Bryant, la speciale dedica di Neymar dopo il gol – VIDEO

Morte Kobe Bryant, gol con dedica di Neymar

Morte Kobe Bryant gol Neymar | Anche l’attaccante brasiliano del Paris Saint Germain Neymar, grande appassionato di basket, ha voluto ricordare Kobe Bryant e lo ha fatto dedicandogli la rete realizzata su rigore nella sfida di Ligue1 vinta dal club di Parigi per 2-0 contro il Lille. Dopo la realizzazione Neymar ha fatto il segno del numero 24 con le dita, uno dei due numeri di maglia di Kobe Bryant ai Los Angeles Lakers, e quindi ha fatto un gesto di preghiera verso il cielo.

Il video del gol

Diversi altri campioni in serata attraverso i proprio profili social hanno ricordato il grande campione NBA scomparso tragicamente con altre otto persone, tra cui la figlia di 13 anni, Gianna Maria, in un incidente di elicottero. “Se ne vanno i migliori. Addio leggenda”.

E’ il saluto di Diego Armando Maradona. “Onorato di averti conosciuto. Campione dentro e fuori dal campo!”, l’omaggio di Francesco Totti, a cui ha fatto seguito quello di James Pallotta e di tutta la Roma. “Era una vera icona – osserva il presidente giallorosso – i pensieri vanno alla sua famiglia e alle famiglie di tutte le vittime”. “Non ci sono parole – commenta il Milan, di cui Kobe era tifoso – per esprimere quanto siamo scioccati nell’apprendere la notizia della tragica scomparsa di uno dei più grandi sportivi di tutti i tempi”. Che da oggi non c’è più.