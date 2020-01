Mercato Napoli: Politano sta svolgendo le visite mediche

Calciomercato Napoli | Politano in arrivo. Matteo Politano sarà presto un giocatore del Napoli.

L’attaccante dell’Inter sta infatti per terminare le visite mediche con gli azzurri.

So chiude una delle telenovele più lunghe di questo calciomercato di gennaio, con l’esterno che dopo essere stato a un passo dalla Roma firmerà invece per gli azzurri.

Il calciatore è arrivato in mattina a Villa Stuart per svolgere le visite mediche con il Napoli. Seconda volta in questo gennaio nella clinica romana per l’esterno che aveva già fatto i test con la Roma prima che la trattativa tra i giallorossi e l’Inter saltasse per il mancato passaggio di Spinazzola in nerazzurro. Nelle prossime ore arriveranno poi anche le firme.

Ultime Calcio Napoli | Callejon in uscita, spunta un club spangolo

A lasciare il Napoli a breve, vista la presenza in organico di Insigne, Mertens, Callejon, Lozano e Younes, due esterni potrebbero andar via.

Tra questi il primo indiziato è Callejon. L’agente dell’ex Real Madrid, Quilon, tratta con l’Espanyol, che già negli scorsi giorni si era fatto avanti. Qualcosa di importante accadrà in questi ultimi giorni di mercato anche perchè gli azzurri non potranno tenere tutti i calciatori in organico.