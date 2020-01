Mercato Milan: Suso pronto al Siviglia, alzata l’offerta

Calcio mercato Milan: Suso-Siviglia, offerta aumentata

Mercato Milan Suso | L’esterno d’attacco è pronto all’addio, ormai messo ai margini dall’allenatore e dalla società nel progetto rossonero. Su di lui c’è il fortissimo interessamento del Siviglia che ha già presentato diverse offerte al Milan. Non di 40 milioni (quelli chiesti negli anni precedenti dal Milan), ma intorno ai 20 che potrebbero sbloccare la trattativa al più presto. Il club spagnolo ha pronto il contratto a 4 anni e mezzo per il calciatore. Distanza minima tra le parti: il Milan punta a impostare la trattativa di prestito con riscatto legato alle presenze (10) che Suso farà con la maglia del Siviglia. mentre Monchi, ds del Siviglia ed ex Roma, preferirebbe arrivare a 15 presenze, dove quindi Suso dovrà giocarle quasi tutte tra Europa e campionato. In casa Milan intanto si respira ottimismo per far andare in conclusione la trattativa. Raggiunto l’accordo economico.

Ultime Milan: cessione anche per Paquetà

L’avventura di Suso al Milan sta per terminare, e lo stesso destino potrebbe toccare a Paquetà. Il calciatore sembra sempre più distante dal restare a Milano. Su di lui PSG e Juventus su tutte (possibile uno scambio con Bernardeschi). Per il brasiliano si attendono delle offerte concrete in queste ultime ore di mercato, resta forte l’interesse anch del Tottenham. Qui gli approfondimenti riguardo un clamorosa scambio con Federico Bernardeschi della Juve.