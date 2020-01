Mercato Milan, Suso al Siviglia: si chiude nelle prossime ore, le cifre

Mercato Milan: Suso-Siviglia, affare in dirittura d’arrivo

Mercato Milan Suso | Un mercato molto intenso quello del Milan, e che vedrà probabilmente qualche altro affare in chiusura. Si lavora soprattutto sulle uscite importanti, tra cui quella di Suso. L’esterno spagnolo, protagonista di una stagione piuttosto deludente, è sempre più vicino al passaggio al Siviglia, squadra che lo sta corteggiando da diverse settimane.

Il ds del club andaluso, Monchi, punta di chiudere l’operazione al più presto possibile, e stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tutto potrebbe concretizzarsi da qui a fine settimana massimo. La trattativa con molte probabilità avrà un costo totale di circa 20-25 milioni di euro per il Siviglia, che lo avrà in prestito per 18 mesi, e poi avrà il diritto di riscatto sul giocatore. Una cessione imminente, e che risulterà molto prolifica per il Milan, il quale aveva ormai messo ai margini del progetto Suso.

Ultime Milan: cessione in vista anche per Paquetà?

L’avventura di Suso al Milan sta per terminare, e lo stesso destino potrebbe toccare a Paquetà, il cui rendimento è stato deludente soprattutto nelle ultime settimane. Per il brasiliano si attendono delle offerte concrete, ed attualmente le squadre più interessate restano Tottenham e PSG. Occhio però ad un’altra clamorosa ipotesi: si parla di uno scambio clamoroso, la notizia.