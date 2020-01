Mercato Inter, Aranguiz per il centrocampo: concorrenza dalla Bundesliga

Mercato Inter: Aranguiz nuova idea per gennaio

Mercato Inter Aranguiz | Una sessione invernale davvero molto intensa per l’Inter, che continua con le operazioni di mercato. Sembra ormai certa la partenza di Vecino, vicino all’Everton e considerato un esubero nella rosa di Conte: possibile infatti l’arrivo di un altro centrocampista come sostituto. Nei pensieri della dirigenza c’è ovviamente Eriksen, il quale a breve sosterrà le visite mediche con relativa firma del contratto. Non solo il danese però, occhio infatti anche ad Aranguiz, nuova idea per gennaio. Il cileno è attualmente in forza al Bayer Leverkusen, ed è considerato come una pedina fondamentale nella sua squadra.

Il suo rendimento in Bundesliga è stato piuttosto costante negli ultimi anni, e su di lui c’è anche il forte interesse del Bayern Monaco. Ex Hoffeneim e titolare stabile nel Cile, Aranguiz è abile sia da mediano che da mezz’ala, ed ha già espresso la sua intenzione di non rinnovare con il suo attuale club e di cambiare aria. L’Inter ci pensa, e resta alla finestra. Questo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport.

Ultimissime Inter: Aranguiz sostituto di Vecino

Aranguiz è l’ultima idea per il centrocampo, mentre in partenza c’è Vecino. L’uruguaiano da qui a poco lascerà Milano, e la sua destinazione sembra essere già chiara. Vicinissimo l’accordo con l’Everton di Carlo Ancelotti, ecco cifre e dettagli.