Inter-Cagliari, l’arbitro Manganiello ha espulso anche Berni: i dettagli

Inter-Cagliari, espulsione anche per Berni

Inter-Cagliari espulsione Berni | Terzo pareggio consecutivo per l’Inter, che dopo i passi falsi con Lecce e Atalanta, inciampa anche con il Cagliari. A San Siro finisce 1-1 con l’ex di turno Nainggolan che risponde all’iniziale vantaggio di Lautaro Martinez. Conte sale a 48 punti nella classifica della Serie A ed evita l’aggancio al secondo posto della Lazio solo perché la squadra di Inzaghi viene fermata a sua volta della Roma. Fortuna vuole, per i neroazzurri, che in serata il Napoli abbia inflitto alla Juventus la seconda sconfitta stagionale permettendo al club di Steven Zhang addirittura di ridurre di un punto la distanza dalla squadra di Maurizio Sarri. Buon punto invece per i sardi di Maran, che continuano la striscia di gare senza successi (6), ma riprendono sicuramente morale dopo un periodo non facile

Notizie Inter, il referto parla chiaro: espulso il secondo portiere

Nel finale di gara, subito dopo il pareggio di Nainggolan si è sviluppato un concitato dibattito tra l’arbitro Manganiello e diversi calciatori dell’Inter che protestavano per una decisione a loro avviso non corretta. In quel frangente i nerazzurri hanno rimediato l’espulsione del bomber Lautaro Martinez ma, come si evince dal referto dell’arbitro, è stato espulso anche Tommaso Berni in panchina. Il portiere di riserva della squadra di Conte.