Calciomercato, Sorrentino fa dietrofront: riparte dall’eccellenza e farà l’attaccante

Calciomercato, Sorrentino riparte dall’attacco | Notizia incredibile arriva dal mercato degli svincolati: Stefano Sorrentino torna in campo ma in un ruolo inedito.

Calciomercato, Sorrentino va in Eccellenza

Solo pochi giorni fa aveva annunciato l’addio al calcio giocato ma la passione del terreno di gioco è stata più forte della forma fisica. Stefano Sorrentino ha deciso di fare dietrofront e di tornare in campo. E’ un nuovo calciatore del Cervo, squadra allenata dal padre. Il 41enne non ha lasciato nulla al caso e ha cambiato anche ruolo: farà l’attaccante.

Sorrentino annuncia il suo ritorno in campo

L’ex portiere di Palermo e Chievo Verona era in cerca di una squadra sin dalla scorsa estate ma non aveva ricevuto alcuna offerta. Quindi pochi giorni fa aveva salutato il calcio. Oggi la notizia che fa felici tanti tifosi del calcio italiano. Ecco il suo post su Instagram:

“Mi perdoneranno gli amici di Calciatori Brutti, ma per tenermi in forma per la partita d’addio, ho deciso di firmare per il Cervo, in seconda categoria. Farò l’attaccante. Con la speranza che il mister – mio padre – mi faccia giocare. 😂 #ForzaCervo”.