Calcio mercato Sampdoria: Younes in attesa, accordo anche con il Genoa

Mercato Sampdoria e Genoa Younes | Entrambi i club hanno raggiunto l’acordo economico con il Napoli per l’acquisto di Amin Younes. L’esterno d’attacco fa sapere di voler aspettare ancora un po’. A Napoli non c’è più spazio per lui, soprattutto ora con l’arrivo di Politano. Genoa e Samp hanno già l’accordo con la società azzurra e vogliono chiudere il colpo per ottenere la salvezza. Defilati Torino e Parma che restano interessati al calciatore tedesco.

Calcio mercato Sampdoria: accordo con il Napoli per Younes

Calcio mercato Sampdoria – Younes | La Sampdoria continua a lavorare in questa sessione di mercato di riparazione. Il club blucerchiato potrebbe chiudere presto un nuovo colpo con la dirigenza azzurra, si tratta dell’esterno d’attacco tedesco Amin Younes. Il calciatore è in uscita dal Napoli e ha molte richieste sia in Italia che all’estero. Intanto pare sia arrivato l’accordo tra le società. Quello che fa sapere Sportitalia è che Younes continua a respingere la Samp che ha invece trovato l’accordo con il Napoli. In mattinata offerta del Mainz ma ci sono anche Genoa e Toro con la partenza di Iago Falque. La pista Bundesliga potrebbe essere l’opzione migliore scelta dal calciatore che potrebbe tornare in patria e lasciare il campionato italiano, dove non ha avuto l’ambientamento sperato con la maglia del Napoli.