Si muove il mercato giallorosso: arriva l’ufficialità per il prestito di Ibanez, mentre è atteso anche Carles Perez nella giornata di domani.

Calcio mercato Roma, Ibanez colpo ufficiale

Dopo averlo soffiato a molte concorrenti in questa sessione invernale, la Roma può annunciare l’acquisto di Roger Ibanez da Silva e lo fa con un comunicato apparso su tutti i canali ufficiali della società. “Il difensore brasiliano“, si legge nella nota, “arriva a titolo temporaneo e gratuito, fino al 30 giugno 2021, dall’Atalanta BC“.

Nel testo sono stati chiariti anche gli altri dettagli, con relative possibilità di riscatto e bonus: viene previsto infatti l’obbligo di riscatto al verificarsi di “determinate situazioni sportive” (quali potrebbero essere presenze o obiettivi) mentre all’Atalanta viene assicurato un 10% sulla futura futura rivendita qualora questa avvenisse entro il 2024.

Ultime mercato Roma, domani è la giornata di Carles Perez

Come svelato da Sky, domani è previsto anche un altro annuncio: si tratta di Carles Perez, esterno offensivo del Barcellona. Classe ’98, quest’anno in Liga ha totalizzato 10 presenze arricchite da 1 gol e 3 assist. La base di intesa tra i club è stata raggiunta con la formula del prestito con obbligo di riscatto, per un totale di circa 13 milioni di euro. Potrebbe quindi essere lui l’esterno d’attacco da regalare a Fonseca, e non Suso come pure sembrava: per lo spagnolo, si sta aprendo la strada di un ritorno in Liga.

IN AGGIORNAMENTO