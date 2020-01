Calciomercato Roma, El Shaarawy potrebbe tornare all’Olimpico | La Roma cerca un esterno d’attacco per sopperire alle assenze continue dei calciatori già in rosa e soprattutto a quella di Nicolò Zaniolo. L’ultimo nome, in ordine di tempo, è quello di Stephan El Shaarawy che avrebbe espresso la volontà di tornare in Italia e la Roma è alla finestra.

Calciomercato Roma, torna El Shaarawy?

L’attaccante italo-egiziano, secondo quanto riferisce Sky Sport attraverso le parole di Gianluca Di Marzio, avrebbe nostalgia di casa e quindi aperto al ritorno in Italia. Ancora alla Roma. Petrachi cerca un esterno per completare la rosa di Fonseca dopo il brutto stop di Zaniolo e sta valutando anche il ritorno del Faraone. Non c’è ancora una vera e propria trattativa in corso ma solo sondaggi.

Roma, arriva Perez dal Barcellona: ufficiale Ibanez

Oggi pomeriggio la Roma ha annunciato l’acquisto di Roger Ibanez da Silva, con un comunicato apparso su tutti i canali ufficiali della società. “Il difensore brasiliano arriva a titolo temporaneo e gratuito, fino al 30 giugno 2021, dall’Atalanta BC”.

Intanto è in dirittura d’arrivo Carles Perez, esterno offensivo del Barcellona. Classe ’98, quest’anno in Liga ha totalizzato 10 presenze arricchite da 1 gol e 3 assist. La base di intesa tra i club è stata raggiunta con la formula del prestito con obbligo di riscatto, per un totale di circa 13 milioni di euro.