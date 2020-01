Calciomercato Napoli: per Petagna pronti più soldi, c’è da convincere la SPAL

Calcio Mercato Napoli Petagna | Il Napoli è tra le principali squadre ad aver fatto mercato in questa sessione di gennaio, per il presente ma anche per il futuro. Infatti, la SSC Napoli sembra intenzionata a voler lavorare con Gennaro Gattuso anche per la prossima stagione a prescindere dalla posizione in classifica finale. Non è un caso se già sono arrivati Demme e Lobotka e si è chiuso per Rrahmani per la prossima stagione. Ora il club tratta per Amrabat e Petagna, cercandoli di bloccarli ora per giugno come fatto con il Verona per Rrahmani. L’obiettivo principale al momento è Andrea Petagna, centravanti della SPAL e al momento a quota 8 reti in campionato, ma la società non vuole lasciarlo partire subito visto l’obiettivo salvezza.

Ultime mercato Napoli, Petagna offerta più alta fatta alla SPAL

Petagna è un obiettivo concreto per il Napoli e tra le parti potrebbe anche già esserci un accordo. Come riportato da CalcioNapoli24, ci sarebbe la bozza d’accordo tra Petagna e il Napoli a 1.8 milioni a stagione. Giuntoli ha parlato di occasioni, ma l’arrivo immediato di Petagna potrebbe significare una partenza di Llorente in questa sessione invernale di mercato. Il Napoli, dopo la prima offerta rifiutata, era arrivato a offrire questa mattina 22 milioni più 2 di bonus, ma come riportato da Sky Sport ancora senza successo. L’idea potrebbe essere quella di bloccare il calciatore ora per la prossima stagione.