Calciomercato Napoli, Petagna obiettivo concreto: c’è il rilancio, muro SPAL

Calciomercato Napoli: per Petagna pronti più soldi, c’è da convincere la SPAL

Calcio Mercato Napoli Petagna | Un mercato di gennaio davvero molto intenso per il Napoli, che nelle ultime ore sta continuando i suoi sondaggi alla ricerca di qualche altro innesto. La sensazione è che la dirigenza partenopea sia alla ricerca di una prima punta, magari in vista di liberare Llorente. L’obiettivo principale al momento è Andrea Petagna, centravanti della SPAL e al momento a quota 8 reti in campionato. L’ex Atalanta sarebbe un profilo ideale per Gattuso, ma al momento sembra difficile abbattere il muro eretto dalla SPAL.

Gli azzurri vorrebbero tentare con un’operazione totale di 21 milioni di euro tra prestito e riscatto, mentre la società di Ferrara vorrebbe optare per un obbligo. Al momento c’è ancora distanza, ma la sensazione è che il Napoli continuerà a provarci ancora. Questa la notizia riportata da cm.com.

Petagna: dalle parole di Giuntoli a quelle di Semplici

Petagna è un obiettivo concreto per il Napoli, e sarebbe strano il contrario viste le buone prestazioni che l’attaccante sta offrendo da 2-3 stagioni a questa parte. Il centravanti è oggetto di desiderio da parte di molte squadre italiane, e potrebbe essere un’occasione piuttosto importante per gli azzurri. Giuntoli ha parlato di occasioni, mentre il tecnico della SPAL, Semplici, vuole fare di tutto per blindare il suo giocatore. Ad oggi è difficile fare ipotesi, non resta che aspettare.