Calciomercato Napoli, Mateta-Younes: il tedesco potrebbe finire nell’affare

Calciomercato Napoli, Mateta resta un obiettivo: nell’affare potrebbe rientrare Younes

Calciomercato Napoli, Mateta e Younes | E’ stato il Politano-day, con le nuove visite mediche a Villa Stuart di questa mattina. Aria familiare per l’ormai ex Inter, che non molto tempo fa le aveva sostenute con la maglia giallorossa, per poi rientrare a Milano anche un po’ deluso. L’arrivo di Politano mette in marcia il Napoli verso il record economico dei club che hanno più speso in questo mercato di riparazione e sembra non avere alcuna intenzione di fermarsi. Cristiano Giuntoli è scatenato, i partenopei non si fermano neanche dopo aver preso un nuovo calciatore. Con Llorente che potrebbe dire addio, resta viva l’ipotesi punta. Tra i nomi sono venuti fuori in giornata Petagna e Pinamonti, ma occhio all’idea Mateta. Il calciatore piace al Napoli e potrebbe concretizzarsi una maxi-operazione che vede protagonista anche Younes.

Notizie Napoli, Mateta-Younes: i dettagli dell’operazione

Stando a quanto rivelato dai colleghi di Sky Sport, il Napoli non avrebbe alcuna intenzione di fermarsi sul calciomercato. Questi ultimi giorni continueranno a vedere protagonista il club di Aurelio De Laurentiis, pronto a regalare a Gennaro Gattuso dei nuovi perni per il suo 4-3-3. Si osserva con attenzione il centravanti del Mainz, Philippe Mateta. Al club di Magonza intriga Amin Younes, che gradirebbe l’opzione della Bundesliga. Il Napoli starebbe pensando di utilizzare proprio il cartellino del calciatore tedesco, chiuso in azzurro ormai da Politano e concorrenza sulla corsia, per arrivare al giovane centravanti francese.