Calciomercato Napoli, accordo trovato per Kumbulla: i dettagli

Calciomercato Napoli, ecco Kumbulla: accordo trovato in giornata, tutti i dettagli dell’operazione

Calciomercato Napoli – Kumbulla | Arrivano nuove news importanti legate al calciomercato del Napoli. Gli azzurri continuano il percorso di ‘rivoluzione’ perché, stando a quanto rivelato dai colleghi di Sky Sport, ci sarebbe l’accordo – trovato in giornata – tra il club partenopeo e l’Hellas Verona per Marash Kumbulla. Rivelati anche i dettagli sulle cifre: saranno 20 milioni più 4 di bonus ad entrare nelle casse della società veneta. Cristiano Giuntoli nei prossimi giorni incontrerà gli agenti del calciatore per presentare progetto tecnico ed economico per convincere il giovane difensore degli scaligeri.