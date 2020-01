Calciomercato Napoli: niente ritorno di Cavani, domani chiude con l’Atletico Madrid

Calciomercato: Cavani diviso tra Napoli e Atletico Madrid | Edinson Cavani, nessun ritorno al Napoli come si vociferava nelle ultime settimane. Il calciatore domani potrebbe già essere un nuovo calciatore dell’Atletico Madrid sotto la gestione Simeone. Il Matador vola in Spagna. Operazione ormai ai dettagli tra il PSG e il club spagnolo, Cavani è in scadenza di contratto con il club francese nel prossimo giugno.

Cavani, l’Atletico Madrid si chiude per averlo subito

La vicenda di Cavani si chiuderà nelle prossime ore. L’Atletico Madrid ha ottenuto l’ok del PSG per averlo subito (senza dover aspettare fine contratto il prossimo giugno). Cavani sarà dunque un nuovo Colchoneros da domani, quando si chiuderà l’accordo di tutte le parti in causa. Niente da fare per il Napoli.

Calciomercato: Napoli o Atletico Madrid? Questa l’intervista di calciomercato24.com, fatta in esclusiva, al fratello-agente di Cavani nei giorni scorsi:

“Edi può giocare ad alti livelli ancora per tanti anni, non esistono altri attaccanti forti come il Matador (ride, ndr.). Quando poi lo si può acquistare gratis… L’Atletico Madrid lo vuole a tutti i costi, sta facendo di tutto per prenderlo”.

Aurelio De Laurentiis ha lasciato un “like” ad un tifoso che sui social ha chiesto il suo ritorno. E’ un affare possibile? “Nulla è impossibile, il calciomercato ha tante strade”.