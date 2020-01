Calciomercato Napoli: Callejon non rinnova, l’annuncio dell’agente

Calciomercato Napoli: Callejon non rinnova, può tornare in Spagna

Mercato Napoli | José Maria Callejon non lascerà il Napoli a gennaio, ma lo farà in estate. L’attaccante spagnolo è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e dal 1 febbraio può già raggiungere l’accordo con una nuova squadra per la prossima stagione calcistica. Il rinnovo di contratto è distante, anzi ora sembra impossibile, nonostante Callejon rappresenti tanto per la città di Napoli, la società e anche per Rino Gattuso. Il giocatore vorrebbe restare al Napoli, ma come ha detto io suo agente le parti non sono riusciti a trovare l’accordo. Il suo agente pare stia trattando già con una pretendente: l’Espanyol, che già negli scorsi giorni si era fatta avanti e vorrebbe riportarlo in Liga.

Calcio mercato Napoli: Callejon non rinnova, l’annuncio dell’agente

Manuel Garcia Quilon, agente del calciatore spagnolo, ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24. Queste le sue parole: “Il calciatore è ancora impegnato anima e corpo con il Napoli”, spiega l’agente, “e lo sarà fino a giugno, su questo non ci sono dubbi. Tra le parti è venuto a mancare l’accordo sul rinnovo, ma con il rispetto reciproco di sempre. Semplicemente il valore che la società ha dato all’impegno del calciatore, è diverso da quello che pensa il giocatore stesso. Fino alla fine della stagione, continuerà ad impegnarsi, da grande professionista qual è”.