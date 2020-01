Calciomercato Napoli, Callejon verso l’Espanyol: cessione imminente

Calciomercato Napoli: Callejon potrebbe partire nei prossimi giorni

Calcio Mercato Napoli Callejon | Il Napoli continua il suo calciomercato, e lo fa pensando anche alle cessioni, quelle previste e che con ogni probabilità ci saranno da un giorno all’altro. Occhio alla situazione Callejon, anche perchè con l’esterno spagnolo ancora non si è parlato di rinnovo di contratto. Il giocatore vorrebbe restare al Napoli, è ancora nei piani di Gattuso, e soprattutto è legato da un filo ormai datato con i partenopei.

La cessione però non è affatto da escludere, anche perchè l’agente dell’ex Real Madrid, Quilon, stando a quanto riportato da Tuttosport, pare stia trattando già con una pretendente: l’Espanyol, che già negli scorsi giorni si era fatta avanti. Chiaramente per ora sono solo indiscrezioni, per ulteriori conferme si dovrà aspettare. Quello che è certo è che qualcosa di importante accadrà in questi ultimi giorni di mercato.

Notizie Napoli: se parte Callejon resta Younes?

Il futuro di Callejon è tuttora molto incerto, e la sua permanenza si lega in un certo senso anche a quella di un suo compagno: Younes. Dovesse partire lo spagnolo, ecco che il tedesco potrebbe rimanere, o viceversa. L’ex Ajax ha ricevuto diverse avance, e si è parlato parecchio di un accordo ormai raggiunto con un club di Serie A: ecco di chi stiamo parlando.