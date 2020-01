Calciomercato Milan, Pioli annuncia novità | Stefano Pioli ha parlato di importanti mutamenti di rosa dopo la fine del calciomercato.

Calciomercato Milan, Pioli alla RAI lascia presagire importanti novità

Alla vigilia del match di Coppa Italia tra Milan e Torino, gara valida per i Quarti di Finale, Stefano Pioli ha parlato anche del calciomercato che si appresta a concludersi.

“Venerdì si chiuderà il mercato, da sabato saremo quelli definitivi per chiudere la stagione. Non ci saranno gli stessi giocatori da qui a sabato? Non lo so”.

I nomi in uscita sono sempre i soliti. Da Paquetà a Piatek, passando per Suso. Proprio lo spagnolo sembra l’inidiziato numero uno per lasciare i rossoneri, in direzione Andalusia, con il Siviglia pronto ad affondare il colpo. Monchi è in costante contatto con la dirigenza del Milan per chiudere l’affare negli ultimi giorni di mercato.



Pioli sulla gara con il Torino

L’intervista ai microfoni di RAI Sport, ovviamente, ha portato a capire anche determinate informazioni sulla difficile partita che si giocherà a San Siro. L’allenatore rossonero ha messo in guardia i suoi nonostante l’ottimo periodo di forma, chiedendo la massima concentrazione.

“Dobbiamo affrontarla con convinzione, è una partita importante contro una avversaria che sarà molto agguerrita. Qualche cambio ci sarà, veniamo da un periodo molto dispendioso”.

Miglioramenti? “Ci mettiamo più determinazione ed efficacia nelle due aree di rigore, quella avversaria e la nostra“.