Calciomercato Milan, Piatek conteso da Tottenham e Chelsea | Un solo anno per illudere e salutare il Milan e i suoi tifosi. L’avventura di Krzysztof Piatek sembra ormai agli sgoccioli. Dalla Premier League stanno sondando il terreno per il centravanti polacco con Tottenham e Chelsea pronti a fiondarsi sul 9 rossonero. Le prossime ore potrebbero essere quelle decisive.

Calciomercato Milan, il Chelsea vuole Piatek

Con Edinson Cavani sempre più vicino all’Atletico Madrid di Diego Simeone, il Chelsea cerca ancora un attaccante da regalare a Frank Lampard. Così la dirigenza Blues, secondo il Telegraph, sta valutando il profilo di Piatek e nelle prossime ore potrebbe affondare il colpo e superare la concorrenza degli Spurs. Non è escluso un incontro tra Boban e Maldini con la dirigenza londinese.

Tottenham distante da Piatek

Secondo quanto riferisce Sky Sport, il Tottenham continua a fare pressing sui dirigenti rossoneri per avere il giocatore classe ’95 ma c’è ancora tanta distanza tra richiesta e offerta. Mourinho ha chiesto Piatek in prestito mentre il Milan preferirebbe cederlo a titolo definitivo o con un obbligo di riscatto, per motivi di bilancio. Intanto si erano intensificati i colloqui anche con il PSG per l’attaccante polacco anche se non è pervenuta alcuna offerta ufficiale a Casa Milan. Ai parigini piace anche Lucas Paquetà che lo stesso Leonardo aveva portato a San Siro nella scorsa stagione.