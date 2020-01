Calciomercato Milan, Januzaj nome nuovo per la fascia: i dettagli

Calciomercato Milan, Januzaj nome nuovo

Calciomercato Milan Januzaj | Sono giorni positivi per la Milano rossonera che con Ibrahimovic ha sistemato l’attacco e adesso ha solo bisogno di un esterno di ruolo che possa, al tempo stesso, essere un contrappeso e un sostituto per Castillejo. Nel

frattempo il nome di Suso è stato rimosso da ogni trattativa ma si attende solo il via libera definitivo per la cessione, Siviglia la destinazione papabile. E il via libera arriverà solo dopo l’arrivo di un esterno che possa rimpiazzarlo numericamente.

Mercato Roma, il belga obiettivo per l’attacco

Il problema del mercato invernale di Massara, Boban e Maldini è la mancanza di denaro liquido da investire. Il CEO Gazidis è stato molto chiaro si può spendere solo ciò che entra

in cassa. Quindi il Milan proverà a prendere un esterno mancino in prestito. Un’ala che piace, a basso costo, è Cristian Pavon, argentino di passaporto italiano che ha scelto di lasciare il Boca Juniors per la Major League Soccer Usa. Ma sono necessari 13 milioni e difficilmente arriverebbe in prestito. Il nome caldo di giornata è quello di Adnan Januzaj 24 anni riserva della Real Sociedad, in Spagna. Mancino, un grande avvenire dietro le spalle ma ampi margini per entrare in una rosa come rincalzo per poi guadagnarsi spazio e fiducia. Valore nominale di mercato 12 milioni di euro, contratto in scadenza al 30 giugno 2022. La formula a cui si lavora è quella del prestito con diritto di riscatto. L’affare può decollare.