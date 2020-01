Calciomercato Milan, Donnarumma lontano dal rinnovo: Real Madrid in agguato

Calciomercato Milan: Donnarumma nel mirino del Real Madrid, rinnovo complicato

Calcio Mercato Milan Donnarumma | Il Milan pensa al mercato, ed in particolare anche a blindare i suoi gioielli, come ad esempio Gigio Donnarumma. Il portiere rossonero è stato protagonista fin qui di una grande stagione, e le sue ultime prestazioni sono state eccezionali, tanto da guadagnarsi nuovamente l’interesse da parte di numerose big europee. Il rinnovo di contratto è certamente una questione prioritaria per il Diavolo, che però sa bene di quanto possa essere complicata la trattativa. L’attuale stipendio del classe 99′ è di 6 milioni di euro a stagione, e un eventuale prolungamento di contratto significherebbe sforare il tetto salariale.

Una situazione piuttosto complicata, vista e considerata l’agguerrita concorrenza. Non solo PSG, ma anche e soprattutto il Real Madrid. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, i Blancos non sarebbero tanto soddisfatti di Courtois, e starebbero pensando all’assalto a Donnarumma. Il Milan si dice fiducioso, ma si sa, nel mercato non è tutto rosa e fiori.

Notizie Milan: rinnovo Donnarumma, altro ostacolo

Il Milan tiene caro a Donnarumma, ma il rinnovo è attualmente solo un miraggio per il club rossonero. L’ingaggio del portiere è già altissimo, e in più c’è l’ostacolo Raiola. L’agente del giocatore non ha avuto parole carine nei confronti dei tifosi e del progetto rossonero, ragion per cui il clima non è poi così amichevole. Il Real Madrid incombe, si inizia a tremare?