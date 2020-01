Calciomercato Juventus, per Kurzawa c’è l’accordo: le ultime

Calciomercato Juventus, si può sbloccare l’affare Kurzawa: i dettagli

Calciomercato Juventus – Kurzawa | Sono gli ultimi giorni di mercato, roventi in Serie A, perché se la rivale Inter si è rinforzata con diversi acquisti, la Juventus sembra ferma. Dopo l’acquisto di Dejan Kulusevski, bianconero solo al margine della stagione, nient’altro. Il CFO del club piemontese, Fabio Paratici vorrebbe garantire a Maurizio Sarri una valida alternativa per il suo reparto di difesa ed è per questo che il calciatore del Paris Saint-Germain, rappresenta un vero e proprio obiettivo di mercato, da prelevare entro il 31 gennaio. Lo ha annunciato ieri, nel pre-partita di Napoli-Juventus. Tra pochi giorni chiuderà in via definitiva il calciomercato e dopo i rallentamenti sembra esserci finalmente l’accelerata per Layvin Kurzawa. Ci sarebbe l’accordo per il calciatore, con Mattia De Sciglio che finirebbe al club transalpino.

Ultime Juventus, Kurzawa subito in cambio di De Sciglio

Stando a quanto rivelato dai colleghi francesi de ‘L’Equipe‘, la Juventus avrebbe raggiunto l’accordo economico con il terzino francese Layvin Kurzawa. Il classe ’92 è in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain e la Juve vorrebbe far leva su questo fattore, per abbassare le pretese sul cartellino proprio del giocatore, da parte del Psg. L’ultimo ostacolo è dunque rappresentato dall’accordo che manca tra i due club, ma l’idea bianconera sarebbe quella di andare a chiudere l’operazione. Mattia De Sciglio, recuperato completamente dall’infortunio che lo ha visto lontano dal terreno di gioco per lungo tempo, potrebbe dire addio al club bianconero. Il ds ex Milanista, Leonardo, potrebbe vedere in lui la soluzione all’addio del terzino francese, mettendo a disposizione del tecnico Tuchel, un nuovo difensore. Quelli che seguiranno, saranno giorni importanti per il mercato in entrata e in uscita del club bianconero.