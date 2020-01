Calciomercato Juventus, Emre Can in uscita a gennaio: altra big in corsa

Calciomercato Juventus: Emre Can, si aggiunge un’altra pretendente

Calcio Mercato Juventus Emre Can | Il mercato di gennaio sta ormai per terminare, e le principali squadre di Serie A continuano le proprie operazioni di mercato sia in entrata che in uscita. Gli investimenti in questa sessione sono stati tanti, ed è chiaro che adesso possano esserci delle partenze di lusso, per alcuni anche inaspettate. La Juventus sta valutando varie situazioni, ma quella più incerta è sicuramente quella legata al futuro di Emre Can.

Il centrocampista tedesco sembra essere stato tagliato fuori dalle gerarchie di Sarri, e intanto varie pretendenti si muovono per prenderlo adesso in questa sessione. Molto probabile che per l’ex Liverpool arrivi qualche offerta: il Borussia Dortmund si è già mosso in anticipo, mentre resta concreto l’interesse dell’Everton. Occhio però ad una nuovissima concorrente: stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sembra che nella corsa si sia inserito anche il Bayern Monaco, pronto ad insidiare la rivale Borussia.

Notizie Juventus: quanto costa Emre Can?

L’uscita di Emre Can è sempre più vicina, e la Juventus comincia a farsi due conti, e a valutare l’eventuale cifra che si andrebbe ad incassare. I bianconeri sanno del valore del tedesco, e valutano il tutto intorno a circa 30-35 milioni di euro. Una cifra comunque giusta, se si pensa a qualità ed età di Can.