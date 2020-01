Calciomercato Inter, Vecino va all’Everton: ecco Kucka

Marotta ha un altro colpo in serbo per il centrocampo: con Vecino diretto verso la Premier League, a questo punto gli occhi sono verso lo slovacco del Parma.

Calcio mercato Inter, pronto il colpo Kucka

Due gol, due assist per 16 presenze: questo il bottino del centrocampista dei ducali in quest’annata magica, ma giunto all’età di 32 anni, Kucka potrebbe ancora tentare la sorte in una big, dopo la parentesi in chiaro-scuro sull’altra sponda dei Navigli. Stando a quanto riferisce Sportitalia, qualora l’Everton accettasse le condizioni nerazzurre per Vecino, allora Conte avrebbe bisogno di un altro centrocampista e lo slovacco sarebbe l’ideale. Per il momento non sono stati svelati ulteriori dettagli dell’affare, per cui non è dato sapere se sarà un’operazione in prestito o a titolo definitivo. Ciò che è certo è che sarebbe congeniale al progetto tecnico dell’allenatore salentino, vista la sua fisicità ancora importante e l’esperienza maturata in Serie A con le maglie Genoa, Milan e Parma.

Ultime Mercato Inter, Kucka è il sostituto di Vecino

Ormai pare un affare ben incardinato: l’uruguayano è uscito dalle rotazioni di Conte e si appresta a lasciare Milano. Su di lui c’è l’Everton, Carlo Ancelotti lo ritiene funzionale al suo “calcio liquido”. Il sì del giocatore è già arrivato, si tratta tra le due società per arrivare ad un’intesa sul prezzo del cartellino: ad un’offerta iniziale di 14 milioni di euro, l’Inter risponde che ne servono almeno 20.