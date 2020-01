Dopo essere stato messo virtualmente alla porta dal Genoa con l’arrivo di Perin, il portiere rumeno ma di proprietà dell’Inter si prepara a vivere una nuova avventura coi ducali.

Calcio mercato Inter, Radu al Parma

Secondo quanto riferito da Sky Sport, un peso nella vicenda determinante l’ha avuto l’infortunio occorso oggi a Sepe: in attesa di ulteriori esami, il rischio di un lungo stop c’è. Così Faggiano ha deciso di correre ai ripari puntando sull’estremo difensore attualmente relegato al ruolo di secondo al Genoa. Dal canto suo, dopo aver ben impressionato in Liguria, Radu è comunque finito ai margini del progetto con la venuta di Perin.

Come già anticipato dall’agente, l’obiettivo è trovare ulteriore continuità d’impiego: tornare all’Inter sarebbe stato deleterio sotto questo punto di vista e così la soluzione emiliana farebbe felici un po’ tutti. Lo stesso Ausilio si assicurerebbe così un altro percorso di grande miglioramento per uno che viene ritenuto da molti come l’erede di Handanovic. Su di lui c’erano anche squadre dall’estero, ma alla fine l’hanno spuntata i crociati.

Chi è Ionut Radu

Coi rossoblu quest’anno ha totalizzato 19 presenze, subendo 37 gol in totale: la media quasi perfetta di 2 gol subiti a partita però non deve trarre in inganno sul talento dell’estremo difensore classe ’97. Arrivato in Italia grazie alla Pergolettese nel 2013, ha esordito in Serie A nel 2016, con l’Inter, grazie a Mancini, che lo fece entrare a gara in corso nella trasferta contro il Sassuolo all’ultima giornata di campionato al posto di Carrizo. Un fastidioso infortunio alla spalla ne aveva rallentato l’exploit, prima di quest’anno…