Calciomercato Inter: Gabigol-Flamengo, accordo totale. Mancano le firme

Calciomercato Inter, Gabigol al Flamengo: tutto fatto, mancano solo le firme

Calciomercato Inter – Gabigol | Tutto fatto, finisce la telenovella legata al brasiliano Gabriel Barbosa. Sarà a tutti gli effetti un giocatore del Flamengo, l’ex Inter che non troverà più spazio in Italia e ormai neanche più in Europa. Gabigol ha trovato la sua dimensione in Brasile, dove nella propria terra è riuscito ad incidere dopo un periodo difficile vissuto con la maglia nerazzurra. Ci sarebbe l’accordo totale tra Flamengo e Inter, con il futuro del classe ’96 che si concretizzerà proprio al club rossonero. A Rio de Janeiro è il suo presente e futuro.

Ultime Inter, Gabigol trova la sua dimensione in Brasile: accordo totale con il Flamengo

Stando a quelle che sono le news di mercato che arrivano direttamente da ESPN Brasil, ci sarebbe la chiusura definitiva per l’affare che vede protagonista Gabigol. Il calciatore di proprietà dell’Inter si è accordato con il Flamengo, e i due club sono pronto a concretizzare la fumata bianca. Il classe ’96 ed ex Santos si unirà a titolo definitivo al Flamengo, mancherebbero solo le firme per ufficializzare il trasferimento. Precedentemente il calciatore si era unito al club rubro-negro in prestito temporaneo di ben 18 mesi. Prestito che si è concluso lo scorso 31 dicembre, ma il calciatore non è mai tornato in Italia. Adesso il passaggio definitivo gli permetterà di continuare la sua avventura proprio al club che gli ha regalato la gioia del doppio titolo, nazionale e continentale, con il trionfo da protagonista della Copa Libertadores.