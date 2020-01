Tweet on Twitter

Calciomercato Inter: Eriksen arriva al Coni per l’idoneità

Calcio Mercato Inter Eriksen | Sono terminate la prima parte di visite mediche all’Humanitas di Rozzano per Christian Eriksen. Il centrocampista danese del Tottenham è ora arrivato al CONI per ottenere l’idoneità sportiva, tantissimi i tifosi presenti in attesa di salutare loro nuovo grande acquisto.

Eriksen nella giornata di oggi sarà ufficialmente a tutti gli effetti un giocatore dell’Inter, e Antonio Conte finalmente potrà avere a disposizione un altro giocatore di alto livello. Dopo il danese ora è atteso in Italia Giroud, l’altro colpo di gennaio previsto dai nerazzurri per il reparto offensivo.

Arrivata la fumata bianca nei giorni scorsi per Christian Eriksen che è pronto per diventare un nuovo giocatore nerazzurro. Il centrocampista danese è atterrato a Milano in mattinata, e ha svolto la prima parte di viste medicheIn giornata sono attese anche le firme con la dovuta idoneità. Operazione da 20 milioni complessivi.

Colpo diretto da Beppe Marotta e Piero Ausilio che hanno concluso il colpo con le avances che sono andate avanti per diverse settimane. Eriksen è pronto per la sua avventura in Serie A, l’Inter ad accoglierlo. Riportare da Sky Sport anche le prime significative parole del giocatore dopo l’atterraggio: “Felice? Certo”.

