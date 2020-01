Calciomercato Inter: Eriksen atterrato a Milano, visite mediche e firma

Calciomercato Inter: Eriksen arriva a Milano, prime parole

Calcio Mercato Inter Eriksen | Un corteggiamento lunghissimo, avance da diverse mesi, e finalmente la fumata bianca: Christian Eriksen è pronto per diventare un nuovo giocatore nerazzurro. Il centrocampista danese è atterrato a Milano in mattinata, e a breve si sottoporrà alle dovuto visite mediche. In giornata sono attese anche le firme con la dovuta idoneità, una notizia fantastica per i tifosi del club meneghino.

Ad inizio mercato sembrava molto difficile portare a termine una trattativa del genere, ma alla fine Ausilio e Marotta hanno colpito ancora, portando in Italia un giocatore di caratura e classe internazionale. Una nuova pedina nello scacchiere di Conte, e che farebbe comodo a qualsiasi squadra in Europa. Eriksen è pronto per la sua avventura in Serie A, l’Inter ad accoglierlo. Riportare da Sky Sport anche le prime significative parole del giocatore dopo l’atterraggio: “Felice? Certo”.

Ultime Inter: Eriksen è nerazzurro, si aspetta Giroud

Eriksen a breve sarà ufficialmente un giocatore dell’Inter, e Antonio Conte finalmente potrà avere a disposizione un altro giocatore di altissimo livello, dopo che in estate era stato già fatto un ottimo mercato. Dopo il danese ora è atteso in Italia Giroud, l’altro colpo di gennaio previsto dai nerazzurri. Probabile che da qui a breve possano arrivare notizie anche relative al francese.