Calciomercato Inter: Eriksen e Giroud in arrivo, altro colpo se parte Vecino

Calciomercato Inter: Eriksen e Giroud, ma occhio al 5o colpo

Notizie Inter: Marotta è scatenato. Eriksen e Giroud sono ad un passo, ormai gli accordi sono tutti siglati con i club ed i calciatori e la società attende solo che gli ultimi incastri si completino. Quali? Le cessione di Politano e Gabigol, per esempio, che saranno fondamentali per ripagare gli investimenti e sbloccheranno gli affari.

Come riportato da Tuttosport, i primi due colpi dovrebbero andare in porto questo sera quando Christian Eriksen diventerà un giocatore dell’Inter. E’ infatti previsto per stamani l’arrivo a Milano del giocatore danese.

Il Tottenham – che sta stringendo per l’olandese Bergwijn del Psv (un vecchio obiettivo nerazzurro, soprattutto se fosse rimasto in panchina Spalletti) – ha dato il via libera all’operazione e oggi Eriksen sarà in città per svolgere l’iter delle visite mediche.

L’affare sarà da 20 milioni ovvero fatidica cifra indicata dal Tottenham per cedere Eriksen e ottenuta. L’Inter in due settimane di serrate trattative tramite gli intermediari ha sperato di abbassare il prezzo ma non c’è stato nulla da fare. Per fortuna in soccorso dell’Inter è arrivato Gabigol, ceduto al Flamengo in queste ore nella persona di Marco Braz, arrivato a Milano che fra oggi e domani incontrerà l’Inter per formalizzare l’affare da 18 milioni più il 20% della futura rivendita.

Ultime Inter: in arrivo anche Giroud

Eriksen, il terzo acquisto di gennaio, avrà un ingaggio da 7.5 milioni più bonus. Nei prossimi giorni sbarcherà a Milano anche Giroud. L’Inter aspetta che oggi Politano concluda il tesseramento col Napoli per poi sferrare l’assalto finale al centravanti francese del Chelsea: una base d’accordo con i Blues è già stata raggiunta nelle scorse settimane per 5 milioni più 1 di bonus.

Ma occhio anche al quinto e ultimo acquisto, a centrocampo, se sarà ceduto Vecino per il quale rimane alto il pressing dell’Everton.