Calciomercato Genoa, Romero resta fino a giugno: poi andrà all’Atalanta

Calciomercato Genoa, Romero all’Atalanta | Cristian Romero sarà rossoblù solo fino alla fine della stagione. Il difensore argentino sarà immediatamente girato all’Atalanta e non farà ritorno alla Juventus, squadra che ne detiene il cartellino.

Calciomercato Genoa, Romero lascia a giugno: la Juve lo cede all’Atalanta

La Juventus ha intenzione di utilizzare il cartellino di Romero come contropartita all’Atalanta per l’acquisto di Dejan Kulusevski. L’edizione odierna di Repubblica parla proprio del passaggio di Romero in nerazzurro a partire dalla prossima estate. I bianconeri, infatti, nell’atto d’acquisto della giovane stella svedese, hanno promesso all’Atalanta un conguaglio economico e il cartellino del difensore attualmente al Genoa.

Genoa, arriva Masiello dall’Atalanta

Dall’Atalanta all’Atalanta. Romero sarà nerazzurro ma intanto Andrea Masiello ha fatto il percorso inverno, tornando a Genova dopo 12 stagioni. Il centrale, scivolato indietro nelle gerarchie dei nerazzurri, è pronto a firmare un contratto sino al 2022 con il Genoa. Oggi ha svolto le rituali visite mediche per l’idoneità sportiva ed entro domani arriverà la firma sul contratto per l’ufficialità dell’affare.

Da Marassi va via anche Ionut Radu, conteso da Nizza e Parma. Il club ducale deve fare i conti con l’infortunio di Luigi Sepe e si è fiondato sul poritere rumeno dell’Inter, in prestito al Genoa. Superata la concorrenza del club transalpino e nelle prossime ore potrebbe arrivare l’ufficialità anche del cambio casacca per il portiere.