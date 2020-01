Calciomercato Genoa: Masiello arriva per la salvezza

Notizie Genoa: arriva Masiello per centrare la salvezza. L’esperto difensore lascia l’Atalanta e passa in Liguria, per lui si tratta di un ritorno. Andrea Masiello al Genoa, una trattativa nata in pochi giorni e ormai conclusa. Il difensore saluta l’Atalanta dopo nove stagioni. Per il classe ’86 si tratta di un ritorno al Genoa, dove, infatti, nella stagione 2007-08, il calciatore ha vestito proprio la maglia rossoblu del club di Preziosi. Accettato subito il trasferimento e l’offerta del club rossoblù. Da domani sarà già a disposizione di Davide Nicola che è in zona retrocessione.

Ultime Genoa: arriva Masiello, in corso le visite mediche

Intanto, a quattro giorni dalla conclusione del mercato, si conclude (quasi) l’affare Masiello. Il centrale, scivolato indietro nelle gerarchie dei nerazzurri, è pronto a firmare un contratto sino al 2022 con il Genoa. Tanti i club sull’esperto difensore che però ha preferito tornare in una città che già conosce visto l’esperienza avuta circa 13 anni fa, all’inizio della carriera del calciatore. Come riporta Sky Sport, l’affare è definito in ogni dettaglio tra i due club e anche tra Genoa e calciatore. Ora sono in corso le visite mediche di rito che precederanno l’ufficialità del trasferimento in rossoblù. Andrea Masiello è pronto a iniziare la sua avventura al Genoa, società che gli farà sottoscrivere un contratto fino al 2022.