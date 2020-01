Calciomercato Genoa: Masiello e Younes per la salvezza

Notizie Genoa: Younes e Masiello per centrare la salvezza. Come riportato da Tuttosport, sono lori i primi due obiettivi di mercato per il Genoa.

Situazione intricata di mercato per Amin Younes, classe 1993, attaccante del Napoli. Il tedesco non è stato convocato per la sfida con la Juventus di ieri sera al San Paolo: ufficialmente per un problema fisico.

In realtà il calciatore è distratto dal mercato e con l’arrivo di Politano dovrebbe essere sulla lista delle cessioni. Resta un mistero quale sia il club a cui sarà ceduto: Genoa, Sampdoria oppure Torino. Il quotidiano spiega che i blucerchiati avrebbero frenato la partenza di Caprari proprio perchè l’esterno ex Ajax starebbe per firmare per il Genoa dove ritroverebbe Schone.

Ultime Genoa: arriva Masiello

Intanto, a quattro giorni dalla conclusione del mercato, oggi si dovrebbe concludere il passaggio del difensore dell’Atalanta Andrea Masiello in rossoblù.

Il centrale, scivolato indietro nelle gerarchie dei nerazzurri, dovrebbe firmare un contratto sino al 2023. Resta sempre in piedi l’opzione Adna Soumaoro, difensore centrale del Lille. Il Grifone insiste anche per Iago Falque: l’attaccante non è stato convocato per la sfida contro il Torino di sabato scorso. Su di lui ci sono anche Sampdoria e Spal.