Calciomercato Fiorentina: Vazquez il nome nuovo

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Calciomercato Fiorentina: Vazquez può tornare in Italia

Ultime mercato Fiorentina: pazza idea Vazquez dal Siviglia. Come riportato da La Nazionale, il ds viola Daniele Pradè continua a lavorare per rinforzare la rosa.

Il primo tassello che serve alla formazione toscana è un centrocampista di qualità.

L’ultimo nome è nuovo di zecca e rimanda al Palermo di Iachini. La viola potrebbe riportare in Italia Franco Vazquez, passaporto italiano e argentino, in forza al Siviglia. Il centrocampista (30 anni) ha un contratto in scadenza nel 2021 e la sua valutazione arriva a 10 milioni di euro.

Ultime Fiorentina: la cessione è possibile

La società andalusa non ha chiuso le porte ad una cessione del trequartista che in Italia potrebbe giocare alle spalle di Chiesa e Cutrone. Dopo aver acquistato Youssef En Nesyri e aver ceduto tutti gli esuberi possibili nel mercato di gennaio, il Siviglia sta attualmente provando a rinforzare la rosa con ancora alcuni tasselli.

Tra gli obiettivi di Monchi c’è ancora Suso. Il calciatore di Cadice ha di fatto concluso la propria esperienza a Milano e la cessione è ormai vicinissima.

L’ex Liverpool piace molto al tecnico Julen Lopetegui, l’allenatore che lo ha fatto anche esordire in Nazionale quando allenava la Spagna. Il Siviglia farà di tutto per acquistarlo entro la fine del mercato ed i 10 milioni di Vazquez potrebbero far comodo.