Calciomercato Cagliari, Nandez verso la Premier: offerta del West Ham

Calciomercato Cagliari, Nandez potrebbe dire addio: c’è l’offerta del West Ham

Calciomercato Cagliari – Nandez | Potrebbe essere giunta già al termine l’avventura in Serie A di Nahitan Nandez. Il centrocampista uruguaiano, di proprietà del Cagliari, ha trovato sei mesi più che positivi con la maglia dei sardi ed è per questo che, su di lui, ci sono finiti gli occhi del mercato internazionale. Tra le pretendenti, c’è sicuramente il West Ham: il club londinese sarebbe intenzionato a prelevare sin da subito, il perno fondamentale del centrocampo di Rolando Maran. Dalla Premier League sarebbe partito dunque il primo assalto e il club di Giulini potrebbe ora vacillare nelle proprie idee.

Notizie Cagliari, per Nandez arriva l’offerta del West Ham: i dettagli

Stando a quanto rivelato dai colleghi di Tuttomercatoweb, Nahitan Nandez potrebbe dire addio al Cagliari. Prima offerta del West Ham, che sarebbe intenzionato a prelevarlo sin da subito dal club sardo. La formula prevederebbe un prestito di sei mesi con obbligo di riscatto per una cifra complessiva che raggiungerà i 40 milioni. Diverse le riflessioni in casa Cagliari, perché il profumo della plusvalenza potrebbe intrigare la società rossoblu. In caso di permanenza, si lavorerà per il rinnovo. Il nuovo contratto prevederebbe proprio la clausola rescissoria, che entrerà in vigore a partire dal prossimo giugno e sarà proprio di 40 milioni. Il centrocampista ci pensa, così come il club sardo. Scenario di mercato che potrebbe portare all’addio imminente del giocatore ex Boca Juniors.