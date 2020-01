Calciomercato Cagliari: Gaston Pereiro è il nuovo obiettivo di Giulini

Calciomercato Cagliari, Gaston Pereiro è la nuova idea dei rossoblu: colpo a sorpresa?

Calciomercato Cagliari – Gaston Pereiro | Ci potrebbe essere un nuovo colpo del Cagliari, anche un po’ a sorpresa. Come rivelano i colleghi di Sky Sport nel corso della rubrica dedicata al calciomercato il presidente del club sardo, Tommaso Giulini, potrebbe ancora andare su un uruguaiano per il mercato. Si tratta del calciatore del PSV Eindhoven, talento classe ’95, Gaston Pereiro. Domani gli agenti saranno in Italia, precisamente a Milano e questa è una trattativa che andrà seguita per quel che riguarda i colpi degli ultimi giorni.