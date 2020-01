Bologna, Mihajlovic torna in ospedale: “Terapia antivirale dopo il trapianto”

Notizie Bologna, Mihajlovic torna in ospedale

Ultime Bologna, Mihajlovic torna ancora in ospedale. Per fortuna per il tecnico questa volta si tratta di “sole” terapie antivirali dopo il trapianto. La squadra dovrà di nuovo fare a meno del tecnico in allenamento.

Sabato il Bologna ha festeggiato la vittoria nel derby contro la SPAL, successo che ha portato i rossoblù fino a +12 sulla zona salvezza e a soli 4 punti dalla zona Europa League. Sinisa Mihajlovic era, per fortuna, seduto in panchina ed ha potuto festeggiare il traguardo momentaneo. Per i prossimi giorni però i felsinei dovranno fare a meno del proprio allenatore, vero valore aggiunto. Come ha infatti comunicato il Policlinico Sant’Orsola attraverso il sito ufficiale del Bologna, il tecnico dovrà sottoporsi a una terapia antivirale.



“Il Sig. Mihajlovic è stato ricoverato questa mattina all’Istituto di Ematologia “Seràgnoli” per essere sottoposto ad una terapia antivirale che può rendersi necessaria, come nel caso in oggetto, dopo il trapianto di midollo osseo da donatore. I sanitari ritengono che la durata della degenza ospedaliera dovrebbe essere più breve di quella dei precedenti ricoveri”.

Ultime Bologna: assenza che pesa

Il 29 novembre scorso il tecnico serbo era tornato a Casteldebole per guidare gli allenamenti della sua squadra.

Da allora l’allenatore ha conquistato 14 in 8 partite. Ora per alcuni giorni la formazione rossoblu ora dovrà di nuovo fare a meno dell’allenatore.