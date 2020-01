Verona, Pazzini: “Orgogliosi di quanto stiamo facendo. Europa? Prima salviamoci”

Verona, Pazzini fa sognare i tifosi | Giampaolo Pazzini non smette di segnare: oggi è andato a segno per la 114esima volta in Serie A nella gara interna contro il Lecce. Il Verona si è portato al nono posto in campionato, a -2 da Milan e Parma, con una partita da recuperare e il Bentegodi può iniziare a segnare. Proprio Pazzini, ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato la bella vittoria odierna.

Verona, Pazzini: “Orgoglioso dei miei compagni”

Queste le dichiarazioni di Pazzini al termine del match tra Verona e Lecce.

“Vedere questo stadio che ha tanto entusiasmo ci dà tanta gioia e ci riempie di orgoglio. C’è solo da continuare a lavorare così. I ragazzi e i tifosi se lo meritano, lavoriamo sodo. Europa? Non lo so, salviamoci prima. La Serie A è difficile, i risultati arriveranno se continuiamo a lavorare tutti i giorni. Abbiamo dominato la partita che era complicata. Il Lecce è ben organizzato e sempre pericoloso. Faccio i complimenti a tutti i miei compagni”.