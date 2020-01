Verona-Lecce, Juric nel post-partita

Verona-Lecce, Juric | Ha parlato nel post-partita di Verona-Lecce, il tecnico degli scaligeri, Ivan Juric. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

Le parole di Juric

“Voglio che ci salviamo, è l’obiettivo prioritario, non lo dico tanto per. Non precludo niente, però per adesso penso solo a restare sul pezzo. Vogliamo fare 40 punti il prima possibile. Era una partita complicata, volevamo staccarci dalla zona rossa e i miei ragazzi hanno subito messo in chiaro le cose. Primo tempo di livello altissimo. I complimenti di Gasperini? Lui mi ha allenato da giocatore, gli ho rubato tante cose perché condividevamo tante idee. Seguo sicuramente con attenzione le sue. Mi godo ogni momento, adesso dormo anche bene, si vive male quando fai male. A Genova c’era tutta la mia vita e ho vissuto male quell’esperienza”.