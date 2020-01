Ultime Fiorentina, Castrovilli resta la notte in ospedale: TAC effettuata

Ultimissime Fiorentina, Castrovilli fuori per infortunio contro il Genoa

Ultime Fiorentina | Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, è stato costretto ad uscire in anticipo nel match di Serie A Fiorentina-Genoa. Il calciatore ha lasciato il campo al minuto 62 di Fiorentina-Genoa, match valido per la 21esima giornata di Serie A. Gaetano Castrovilli, durante la gara in corso, si siede a terra e chiede l’ingresso dello staff sanitario, richiamando rapidamente anche l’attenzione dell’arbitro Orsato. Il centrocampista viola ha poi chiesto il cambio dopo essersi accasciato improvvisamente a terra. Il giovane calciatore 22enne ha accusato dei giramenti di testa con qualche conato di vomito. Infatti è chiaro il labiale nei confronti del giudice di gara: “Mi gira la testa, non capisco niente”. Nessun colpo in campo durante la partita e la cosa ha insospettito e preoccupato un po’ tutti. Tanto che il calciatore è poi stato subito portato in ospedale. Immediato il cambio e l’ingresso in campo poi di Eysseric al suo posto. Resta da dire che Castrovilli è uscito dal campo sulle proprie gambe.

Ultime notizie Fiorentina, Castrovilli resta in ospedale

“Non ricordava dove fosse”, ha dichiarato il tecnico Iachini nel post-partita. Intanto, secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, il numero 8 gigliato si è sottoposto ad una TAC all’ospedale di Careggi e resterà ricoverato per tutta la notte lì, tenuto sotto osservazione fino alla giornata di domani.