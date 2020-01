Serie B, Empoli: Marino è il nuovo allenatore. Prende il posto di Muzzi

Serie B, Empoli: Marino è il nuovo allenatore.

Marino allenatore Empoli | Attraverso una nota apparsa sul proprio sito internet ufficiale, l’Empoli ha annunciato che, dopo l’esonero dell’allenatore Roberto Muzzi, la guida tecnica della prima squadra è affidata a Pasquale Marino. Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2020 e sarà affiancato da Massimo Mezzini, come allenatore in seconda, e dal preparatore atletico Mauro Franzetti. Il nuovo allenatore azzurro dirigerà domani pomeriggio la prima seduta di allenamento, a porte aperte, al Castellani.

Prende il posto di Muzzi esonerato ieri

L’Empoli quindi è pronto a voltare pagina, sulla panchina della squadra toscana al posto di Muzzi arriva un tecnico di sicuro affidamento e di grande esperienza. Dopo il pareggio contro il Chievo Verona la classifica vede l’Empoli al 15° posto con 24 punti nel campionato di Serie B. Arrivato lo scorso mese di novembre al posto di Bucchi, Muzzi è alla guida dell’Empoli da soli 3 mesi. Pasquale Marino è nato a Marsala il 13 luglio 1962 ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista. Come detto conta una grandissima esperienza in panchina carriera iniziata nel 1997 e proseguita tra Serie C, Serie B e Serie A su panchine di grande prestigio come Udinese, Parma e Genoa. L’ultima lo scorso anno a Spezia. In totale Marino conta 694 panchina nei vari campionati a cui ne aggiunge 51 nelle coppe nazionali e 12 nelle coppe europee.